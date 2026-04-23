Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılmak üzere yola çıkan çocukları taşıyan servis aracı çamurlu yolda mahsur kaldı.

Sincik ilçesi Yarpuzlu Köyü Hodri mezrasında öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine katılmak üzere yola çıktı. Ancak köy yolunda menfez bulunmaması nedeniyle öğrenci servisi çamura saplandı.

Bayram coşkusunu yaşamak için yola çıkan öğrenciler, olumsuz yol şartları nedeniyle yolda kalırken, köylüler traktörlerle yardıma koştu. Uzun uğraşlar sonucu servis bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaşanan duruma tepki gösteren köy halkı, özellikle çocukların böylesi anlamlı bir günde mağduriyet yaşamasına dikkat çekerek, 'Bari çocuk bayramında çocuklarımız yolda kalmasın' ifadelerini kullandı.

Yetkililere çağrıda bulunan vatandaşlar, söz konusu yolun bir an önce yapılmasını ve gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanmasını talep etti