Adıyaman'ın Sincik İlçesi Kaymakamı Fatih Yıldız, İnlice Beldesi Çınar ve Özbilgin mahallelerinde yürütülen köy evleri çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Fatih Yıldız, İnlice Belde Belediye Başkanı Abuzer Yakan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Arslan ile birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek firma yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Fatih Yıldız, 'Vatandaşlarımızın daha güvenli ve modern konutlara kavuşması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Devletimizin tüm imkânlarıyla hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

