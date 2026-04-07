Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Sincik ilçesinde yürüttüğü eğitim programı kapsamında Sincik Atatürk İlkokulu ve Atatürk Ortaokuluna giderek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, eğitim süreçlerine ilişkin öğretmenlerle istişarelerde bulundu. Okulların mevcut durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan okul müdürü ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar dileyerek, öğrencilerede başarı temennilerinde bulundu.