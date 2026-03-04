Düzenlenen iftar programında birlik, kardeşlik ve dayanışma mesajları öne çıktı. Programa katılan vatandaşlar Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren bir dönem olduğuna dikkat çekti.

'Ramazan Paylaşma ve Dayanışmanın Ayıdır'

İftar programı kapsamında basın mensuplarına yapılan değerlendirmede, Ramazan ayının toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştiren müstesna bir zaman dilimi olduğu vurgulandı. Sincik'te hemşehrilerle aynı sofrada buluşmanın memnuniyet verici olduğu ifade edildi.

'Birlik ve Beraberlik Mesajı'

Açıklamada, toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren bu tür buluşmaların birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğine dikkat çekilerek, kardeşliği ve toplumsal dayanışmayı büyüten çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

DEMBİR-DER Sincik İlçe Teşkilatı yetkilileri, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak benzer etkinliklerle vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak : PERRE