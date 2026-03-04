Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan fırlatılan ve doğrudan Türk hava sahasını hedef aldığı belirlenen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’de görev icra eden NATO’ya ait hava ve füze savunma unsurları tarafından başarıyla imha edildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından paylaşılan detaylara göre, İran’dan ateşlenen mühimmatın Irak ve Suriye hava sahalarını katettikten sonra Türkiye istikametine yöneldiği tespit edildi. Söz konusu tehdidin belirlenmesinin ardından Doğu Akdeniz’de konuşlu bulunan NATO hava ve füze savunma sistemleri zamanında angajman sağlayarak balistik füzeyi havada etkisiz hale getirdi.

Hatay'daki Parçalar Hava Savunma Füzesine Ait

Yapılan açıklamada, imha operasyonunun ardından Hatay’ın Dörtyol ilçesi sınırlarına düşen parçalara ilişkin de teknik bilgilendirme yapıldı. Bölgeye düşen parçaların, balistik tehdidin havada vurulması esnasında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu bildirildi. Yaşanan olay neticesinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın meydana gelmediği özellikle vurgulandı.

“Hava Sahamızın Savunulmasında Tereddüt Gösterilmeyecek”

Türkiye’nin bölgesel barış ve istikrardan yana tavrını sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, ülkenin ve vatandaşların güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığın en üst düzeyde olduğu ifade edildi. Açıklamada, Türkiye’ye yönelik tehditlerin kaynağına bakılmaksızın gerekli karşılığın verileceği kaydedilerek, "Hava sahamızın korunmasına yönelik tüm adımlar kararlılıkla atılacaktır" denildi. Ayrıca, ülkeye yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkının saklı tutulduğu bir kez daha hatırlatıldı.

Bölgesel Çatışmaların Yayılmaması İçin Kritik Çağrı

Bakanlık, ilgili tüm taraflara bölgesel gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma çağrısında bulundu. Bu kritik süreçte NATO başta olmak üzere müttefik ülkelerle istişarelerin kesintisiz olarak sürdürüleceği bilgisi paylaşıldı.

KAYNAK: TEKHA (TEK HABER AJANSI)