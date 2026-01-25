İtalya Başbakanlık internet sitesi üzerinden yazılı bir açıklama yayımlayan Meloni, Roma yönetiminin Trump’ın açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladığını belirtti. Meloni, müttefiklerin katkılarının küçümsenmesine dair İtalya'nın duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

"İtalya Büyük Bir Bedel Ödedi"

Açıklamasında, 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından NATO’nun tarihinde ilk ve tek kez 5’inci maddeyi işleterek ABD ile olağanüstü bir dayanışma sergilediğini hatırlatan Meloni, İtalya’nın bu süreçteki rolüne dikkat çekti:

"İtalya, bu çağrı kapsamında binlerce askerini bu ülkede konuşlandırdı ve Batı Bölge Komutanlığı tüm sorumluluğunu üstlendi. Yaklaşık 20 yıl boyunca İtalya, NATO'nun bu ülkedeki misyonu kapsamında büyük bir bedel ödedi; 53 İtalyan askeri hayatını kaybetti ve 700'den fazla asker de yaralandı."

"Dostluk Saygı Gerektirir"

Başbakan Meloni, müttefik bir ülkeden gelen bu tarz beyanların müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu belirterek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu nedenle, NATO ülkelerinin Afganistan'daki katkısını küçümseyen açıklamalar, özellikle de müttefik bir ülkeden geliyorsa kabul edilebilir değil. İtalya ile ABD, ortak değerlere ve uzun süreli iş birliğine dayanan sağlam bir dostlukla birbirine bağlıdır. Bu dostluk, günümüzün çok sayıdaki meydan okuması karşısında daha da gereklidir. Ancak dostluk, saygı gerektirir ki, bu da Atlantik İttifakı’nın temelini oluşturan dayanışmayı sürdürmenin vazgeçilmez koşuludur.”

KAYNAK: İTALYA / TEKHA

TEK HABER AJANSI