Uluslararası Barış Assosiasyonu, dünya çapındaki ulusal ve uluslararası barış güçlerini birleştirip bir barış ağı oluşturarak ve insanlığın barış bilincini artırarak, Üçüncü Dünya Savaşı’nın önlenmesi çerçevesindeki üstün barış çalışmaları nedeniyle Akif Manaf’ı 2025 yılı International Peace Prize ödülüne layık bulduğunu açıkladı. Assosiasyon yetkilileri, ödülün verilmesinde Akif Manaf’ın barış alanındaki çok yönlü ve aktif çalışmalarına dikkat çekti.

Manaf’ın bu kapsamda öne çıkan çalışmalarının başında, okurlar tarafından bir barış kılavuzu olarak belirlenen Barış Psikolojisi kitabının bugüne kadar İngilizce, Norveççe, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Türkçe, Hollandaca, Yunanca, Hintçe, İtalyanca, Japonca, Kürtçe ve İsveççe olmak üzere 20’ye yakın dilde yayımlanmış olması yer alıyor. Ayrıca kitabın diğer dünya dillerinde de yayımlanacak olması, küresel barış çalışmaları kapsamında önemli bir dinamik olarak kabul ediliyor.

Akif Manaf’ın, Sağlıklı Yaşam Vakfı Başkanı olarak bireylerin ve toplumun daha sağlıklı ve barış içinde yaşayabilmesi amacıyla kendi kendine yeten “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyleri”nin inşasına öncülük etmesi de ödül gerekçeleri arasında önemli bir yer tutuyor.

Öte yandan Akif Manaf’ın Uluslararası Değişim Federasyonu’nun başkanı olarak 2018 yılında “Barış için Değişim” temasını taşıyan “World Change Day for Sustainable Peace” gününün ilan edilmesine ve bu günün her yıl 7 Temmuz’da tüm dünyada kutlanmasına öncülük etmesi küresel anlamdaki barış çalışmaları açısından ayırt edici bir unsur olarak öne çıkıyor.

Kurucusu olduğu, Dünya Değişim Akademisi bünyesindeki “Barış Sanatı Programı” ve barışı destekleyen 200’ü aşkın değişim programı aracılığıyla dünya genelinde barış farkındalığının artırılmasına yönelik çabaları, yine bu ödüle layık görülmesindeki temel faktörler arasında gösteriliyor.

Manaf’ın, küresel barış çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği çok sayıda ülkede barış temalı söyleşi, seminer ve toplantılarda geniş kitlelerle bir araya gelerek insanlığın barış bilincini artırması ve dahası, gittiği her ülkede temas kurduğu bireylere barışa giden yolu birebir aktarması onu bu ödüle değer kılan ayırt edici yönler arasında yer alıyor.

Ayrıca dünyanın çeşitli ülkelerinde yazılı, görsel ve işitsel medya organlarına barış konusunda verdiği çok sayıda demeç ve röportajla küresel ölçekte güçlü bir barış farkındalığı oluşturması da ödülün verilmesinde dikkat çeken unsurlar arasında bulunuyor.

Ödül töreninde yaptığı konuşmada ise Manaf, günümüzde Üçüncü Dünya Savaşı’na çok yaklaşıldığını belirterek, bu nedenle Üçüncü Dünya Savaşı’nı önlemek için gece gündüz barış için çalışmamız gerektiğini ifade etti. Aksi takdirde Üçüncü Dünya Savaşı’nın başlaması hâlinde, şimdiye dek elde edilen tüm kazanımların büyük bir nükleer felakette yok olacağına dikkat çeken Manaf, bir saniye bile kaybetmeden barış için harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti: “İnsanlık tarihinde ilk kez tamamen yeni bir barış paradigması sunuyoruz. Dünyada barışı bireyselden küresele doğru hareket ederek tesis edeceğiz.”

Manaf sözlerine şu ifadelerle devam etti: “Her birimiz iç dünyamızda barışı inşa etmeye başlamalıyız. İç çatışmalarımızı durdurmalı, içimizdeki öfkeyi merhamete dönüştürmeliyiz. İç mücadeleleri, çatışmaları ve savaşları bitirmeliyiz. Ancak o zaman dış dünyada barışı tesis edebiliriz”. Dünyaca ünlü yazar ancak bu yolla Üçüncü Dünya Savaşı’nın önlenebileceğini ifade etti.

Akif Manaf’ın yakın dönemde küresel barış alanındaki çalışmaları kapsamında Barış Psikolojisi kitabının Fince, Danca, Çince ve Rusça olarak da yayımlanacağı, bu ülkelerdeki kitap fuarları ve barış söyleşilerinde okurlar ve barışseverler ile bir araya geleceği de alınan bilgiler arasında.