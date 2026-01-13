Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, kendi durumlarına uygun iş arayan vatandaşları makamında kabul etti. Görüşmede vatandaşları tek tek dinleyen Vali Varol, iş arayanların istihdama kazandırılması amacıyla ilgili kurumlara talimat verdi.

Vali Osman Varol, iş arayan vatandaşların İŞKUR aracılığıyla Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sanayi tesisleri ile özel sektördeki diğer çalışma alanlarına yönlendirilerek iş olanağı sağlanması yönünde gerekli adımların atılacağını belirtti.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Valilik olarak işsizlikle mücadele, istihdamın artırılması ve toplumsal huzurun güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE