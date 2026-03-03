Adıyaman Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Yeni Mahalle'de altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören 2677 No'lu Sokak'ta, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından asfalt yama ve yenileme çalışması başlatıldı. Çalışmaların titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Adıyaman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, asfalt bakım ve onarım çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtilerek, daha güvenli ve konforlu bir şehir için çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE