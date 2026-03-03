ABD-İsrail ve İran arasında devam eden savaş 4. gününe girerken, İsrail ordusu Lübnan'a yönelik yeni bir saldırı başlattığını duyurdu. Sabah saatlerinde başkent Beyrut'ta art arda hava saldırıları düzenleyen İsrail'in bu hamlesi bölgedeki gerginliği artırdı.

Hedef: Hizbullah'a Bağlı El-Menar TV Binası

Lübnan haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgiye göre, İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini hedef aldı. Harat Hıreyk mahallesinde gerçekleştirilen saldırılarda, Hizbullah'a bağlı el-Menar TV binası bombalandı. İsrail ordusunun açıklamasında, söz konusu bölgenin Hizbullah'ın kalelerinden biri olduğu belirtildi.

Kara Operasyonu Başlatıldı

Hava saldırılarının ardından İsrail ordusu, Lübnan'a kara operasyonu başlattığını duyurdu. Açıklama, bölgedeki ülkeleri ve uluslararası gözlemcileri tedirgin etti.

Saldırı Öncesi Harita Paylaşıldı

İsrail ordusu, havadan ve denizden düzenlediği saldırılardan önce sosyal medya üzerinden bir harita paylaştı. Ordu sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X platformunda Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'ndeki hedef binayı kırmızıyla işaretleyerek, bölge sakinlerini yapının en az 300 metre uzağına gitmeleri konusunda uyardı.

Hizbullah'ın Savaşa Katılımı ve Lübnan Hükûmeti Tepkisi

Hizbullah, dün sabah saatlerinde savaşa resmen dahil olduğunu duyurdu. Lübnan Başbakanı Nawaf Salam, örgütün askeri faaliyetlerini 'yasadışı' ilan ederek silahlarını teslim etmelerini ve rolünü yalnızca siyasi alanda sınırlı tutmalarını istedi.

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Önceki Saldırıları

İsrail ordusunun dün gece yaptığı açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığı tespit edilmesinin ardından kuzey bölgede sirenlerin çaldığı belirtildi. İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını belirterek Lübnan genelinde hava saldırılarına başladığını duyurmuş, başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

İsrail'in Dahiye ve çevresindeki saldırıları devam ederken, Lübnan'da çeşitli bölgelerde art arda patlama sesleri duyuldu. Bölgede sivillerin güvenliği konusunda uyarılar yapıldığı bildirildi.

HABER: ULUSAL (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE