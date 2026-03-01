İsrail'in İran'a yönelik operasyonları devam ederken, taraflar arasında çatışma yeniden tırmandı. Bölgedeki askeri hareketlilik artarken, İran'ın da bölgedeki bazı ABD üslerini hedef aldığı bildirildi. Gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayımladığı video mesajla İran halkına seslenerek, 'İran'ın cesur halkının zulmün zincirlerinden kurtulması için gerekli koşulları yaratacağız. Bu yüzden size tekrar söylüyorum. İran vatandaşları, bu fırsatı kaçırmayın. Bu, nesilde bir kez gelen bir fırsat' dedi.

'Güçlerinizi Birleştirmenin Tam Zamanı'

Netanyahu, İran'da yaşayan farklı etnik gruplara da çağrıda bulunarak, mevcut sürecin tarihi bir dönemeç olduğunu savundu. Açıklamasında, 'Uzun zamandır beklediğiniz yardım geldi. Yardım geldi ve şimdi tarihi bir görev için birleşme zamanı. Ey İran vatandaşları, Parsiler, Kürtler, Azeriler, Ahvaziler ve Beluçlar! Rejimi devirmek ve geleceğinizi güvence altına almak için güçlerinizi birleştirmenin tam zamanı' ifadelerine yer verdi.

'Çektiğiniz Acılar ve Yaptığınız Fedakarlıklar Boşa Gitmeyecek'

İran vatandaşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Netanyahu, ülkede değişim çağrısı yaparak, 'İşi bitirmek, hayatınızı perişan eden terör rejimini devirmek için milyonlarca insanla birlikte sokaklara dökülmeniz gereken an geldi. Çektiğiniz acılar ve yaptığınız fedakarlıklar boşa gitmeyecek' dedi.

Kaynak : PERRE