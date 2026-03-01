ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından, 1989'dan bu yana ülkeyi yöneten Ayetullah Ali Hamaney'in yaşamını yitirdiği bildirildi. Gelişmenin ardından Tahran yönetimi 40 günlük ulusal yas ilan ederken, ülkede 7 gün genel tatil kararı alındı. Başkentte ve bazı kentlerde halkın meydanlarda toplandığı görüldü.

Anayasa'nın 111'inci maddesi kapsamında devreye giren süreç doğrultusunda, dini liderliğin geçici olarak yürütülmesi amacıyla oluşturulan konseyde görev alacak isim belirlendi. Yapılan açıklamaya göre, Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi Ayetullah Ali Rıza Arafi Geçici Liderlik Konseyi'ne seçildi. Yetkililer, kararın liderlik görevinde boşluk oluşmaması ve devlet işleyişinin devam etmesi amacıyla alındığını ifade etti.

Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Sözcüsü tarafından yapılan bilgilendirmede, Uzmanlar Meclisi'nin kısa süre içinde kalıcı dini lideri belirlemek üzere çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi. Sürecin anayasal çerçevede ilerleyeceği vurgulandı.

Ali Rıza Arafi Kimdir?

1959 yılında İran'ın Meybod kentinde doğan Ayetullah Ali Rıza Arafi, dini eğitimini Kum'daki medreselerde tamamladı. Genç yaşta ilmi çalışmalarına başlayan Arafi, İran'daki dini eğitim kurumlarında uzun yıllar görev yaptı.

Arafi, Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi olarak yasaların İslam hukukuna uygunluğunu denetleyen yapıda yer alıyor. Ayrıca Uzmanlar Meclisi başkan yardımcılığı görevini yürütüyor ve ülkenin dini ilim havzalarının başkanlığını üstleniyor. Kum'da cuma hutbeleri veren önemli dini isimler arasında bulunan Arafi'nin güvenlik ya da askeri bir geçmişinin olmadığı belirtiliyor.

Kaynak : PERRE