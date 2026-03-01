Orta Doğu'da gerilim tırmanırken, İran'ın İsrail'e yönelik yeni bir balistik füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail kaynakları, son saldırı dalgasında 37 füzenin ateşlendiğini duyurdu. Füzelerden birinin Kudüs'e yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Beyt Şemeş kentinde sivil yerleşim alanına düştüğü aktarıldı. İlk belirlemelere göre saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yaralıların bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

İsrail'in orta kesiminde bulunan kentte bazı binalarda ağır hasar meydana geldiği, olay yerinde arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Güvenlik güçleri çevrede geniş çaplı önlem aldı.

Bölgede son haftalarda artan karşılıklı saldırılar, İran ile İsrail arasındaki gerilimi daha da yükseltmiş durumda. İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı askeri hamlelerin ardından Tahran yönetimi, İsrail'i ve bölgede ABD unsurlarının bulunduğu bazı noktaları hedef aldığını açıklamıştı.

İran Kızılayı ise ülkeye yönelik saldırılarda 200'ün üzerinde kişinin yaşamını yitirdiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını duyurmuştu. Karşılıklı saldırıların sürmesi, bölgede çatışmaların daha geniş bir alana yayılabileceği endişesini güçlendiriyor.

