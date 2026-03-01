İsrail'in, İran ile süren savaşın ikinci gününde Tahran'da bulunan İran Devlet Televizyonu binasını vurduğu bildirildi. Yerel kaynaklar, saldırı sonrası binada hasar meydana geldiğini ve bölgede yoğun duman yükseldiğini aktardı.

Saldırının ardından başkentte güvenlik önlemleri artırılırken, çevredeki bazı bölgelerde tahliye çalışmaları yapıldığı öne sürüldü. İran makamlarından konuya ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Öte yandan çatışmaların devam ettiği süreçte karşılıklı füze ve hava saldırılarının sürdüğü, bölgedeki askeri hareketliliğin arttığı bildiriliyor.

