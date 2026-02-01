ABD ile İran arasında nükleer program başlığı altında yürütülen temaslara ilişkin Washington'dan yeni açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, sürecin sonucuna ilişkin temkinli bir yaklaşım sergiledi.

Trump, İran'ın kabul edilebilir bir anlaşma üzerinde müzakere ettiğini umduğunu belirterek, 'İran ile ABD ciddi şekilde görüşüyor. İran'ın kabul edilebilir bir anlaşma üzerinde müzakere ettiğini umuyorum' ifadelerini kullandı.

ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin, İran'ın her zaman müzakereye açık olduğu yönündeki değerlendirmeleri hatırlatılan Trump, bu tespiti doğruladı. Ancak önceki müzakere süreçlerine atıfta bulunan Trump, görüşmelerin sonuç üretip üretmeyeceğine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü vurguladı. Trump, 'Bu doğru ama müzakere ediyorlar, dolayısıyla ne olacağını göreceğiz. En son müzakere ettiklerinde nükleerlerini devre dışı bırakmak zorunda kaldık, işe yaramadı' değerlendirmesinde bulundu.

İran Medyasından Askeri Hareketlilik İddiası

Öte yandan İran medyasında yer alan haberlerde, ABD Donanması'na ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeden geri çekildiği ileri sürüldü. Söz konusu iddiaya ilişkin ABD makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak : PERRE