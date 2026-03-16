Dışişleri Bakanlığı Lübnan’a Yönelik Kara Harekatını Kınadı

Yapılan açıklamada, bölgedeki istikrarsızlığı derinleştiren bu hamlenin en güçlü biçimde kınandığı bildirildi. İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki işgalini genişletmek amacıyla başlattığı saldırılar, Türkiye tarafından bölge güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit olarak nitelendirildi.

Yeni Bir İnsani Felaket Uyarısı

Bakanlık tarafından paylaşılan metinde, İsrail hükümetinin izlediği politikalara dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı ve bölgedeki istikrarsızlığı daha da derinleştiren kara harekatını en güçlü biçimde kınıyoruz." Açıklamanın devamında, Binyamin Netanyahu hükümetinin "soykırım ve toplu cezalandırma politikalarını" bu kez Lübnan'da hayata geçirmesinin bölgede yeni bir insani felakete yol açacağı vurgulandı.

Lübnan'ın Toprak Bütünlüğüne Tam Destek

Türkiye, saldırılar karşısında Lübnan halkı ve hükümetiyle olan dayanışmasını yineledi. Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal eden bu operasyonların kabul edilemez olduğunu belirterek, uluslararası kamuoyunu bu hukuksuzluğa karşı durmaya çağırdı.

HABER KAYNAK:TEKHA