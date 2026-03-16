Basra'daki Dev Enerji Tesisi İnsansız Hava Araçlarının Hedefi Oldu

Irak’ın en büyük enerji tesislerinden biri olarak bilinen Basra’daki Mecnun Petrol Sahası’na insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirildi. Bölgeden alınan bilgilere göre, stratejik öneme sahip petrol sahası art arda düzenlenen İHA saldırılarına maruz kaldı.

Yabancı Personel Tahliye Edildi

Saldırının gerçekleştiği noktada görev yapan yabancı çalışanların, insansız hava araçlarının müdahalesinden kısa bir süre önce sahadan ayrıldığı aktarıldı. Saldırı anına ve sonrasına ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

Resmi Makamlardan Açıklama Bekleniyor

Bölgedeki enerji üretimini ve güvenliğini doğrudan etkileyen bu kritik gelişmeye ilişkin Irak makamlarından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Saldırının boyutu ve üretim üzerindeki etkileri netleşmeyi bekliyor.

Muhabir: Adıyamanlılar Net