Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gündeme dair şu açıklamaları yaptı:

Prof. Dr. Ümit Özdağ: “Değerli basın mensupları, sevgili Zafer Partililer, bugün mübarek Ramazan'da iftar sofrasında bir araya gelmek için Malatya'dayız ve sizlerle birlikte iftarı yapacağız. İstişarelerde bulunacağız. Buraya Kayseri'den geldim. Kayseri'ye de Eskişehir'den gelmiştim. Ramazan'da ziyaret ettiğim 17. kent. Buradan da Ankara'ya döneceğiz ve bayramı karşılayacağız inşallah.

Tabii hem Türkiye'nin gündemi hem çevre ülkelerin ve dünyanın gündeminin çok yoğun olduğu bir süreci yaşıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist İsrail'in İran'a saldırısı bölgesel bir savaşa dönüşürken Hürmüz'ün kapatılması bütün dünya ekonomisini köklü bir şekilde etkileyecek bir süreci tetikledi ve dünya petrol rezervlerinin yüzde 20'sinin nakledildiği bir kanal kapanınca bunun bütün ülkelerde ciddi bir enflasyonist etki yarattığını görüyoruz. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'ı yanlış değerlendirdikleri de artık Batı basınında itiraf edilen bir gerçek haline geldi. İran Amerikan ve İsrail saldırılarına karşı direnirken İran halkı da Batı'nın, Amerika'nın, İsrail'in yapmış olduğu ayaklanma çağrılarına olumlu bir cevap vermeden İran'ın birliği için direnmeye devam ediyor.

“PKK terörü Güney Azerbaycan'a yayılmadan müdahale edilmesi gerekiyor”

Ancak bu arada PKK ve PJAK'ın Batıda, Batı İran'da hareket halinde olduğu bazı köylere, kasabalara saldırdığı haberlerini alıyoruz. Özellikle Batı İran'da Amerikan ve İsrail savaş uşaklarının bombardımanıyla İran ordusunun ve devrim muhafızlarının karargahları tahrip edilerek adeta PKK, PJAK'a Kuzey'e doğru, Urmiye'ye doğru çıkmaları için yol açılmaya çalışılıyor. PKK ve PJAK'ın da şimdi bu yolu kullandıklarını görüyoruz. Bu noktada hükümetin çok dikkatli olması ve gereken sert girişimlerde ve müdahalelerde olaylar Güney Azerbaycan'a yayılmadan, PKK terörü Güney Azerbaycan'a yayılmadan müdahale edilmesi gerekiyor.

Bu çağrıda bulunurken ama ne yazık ki evvelsi gün Barzani'nin yayın organı Rudaw'a demeç veren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının bu açıklamasında çok ciddi ve utanç verici ifadeler kullandığını görüyoruz. PKK terör örgütünün kurucu kadrosu arasında yer alan Sakine Cansız'ın Paris'te öldürülmesini bir provokasyon olarak gösterip ‘FETÖ'cüler bundan sorumlu’ diyor. Bu inanılır gibi değil. Türk devlet protokolünde ikinci sırada oturan Meclis Başkanının kendi devletini kendi istihbarat servisini zan altında bırakması ve bir terörle mücadele sürecini provokasyon olarak nitelendirmesi açık bir akıl tutulmasıdır. Bu süreçte Meclis Başkanının yine ‘eğer süreç gerçekleşmezse siyaset bunun altında kalır’ dediğini de okuduk.

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu sürecin altında kalmasın da sizin kötü siyasetiniz bırakın kalsın”

Biz de buradan kendisine diyoruz ki Zafer Partisi olarak: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu sürecin altında kalmasın da sizin kötü siyasetiniz bırakın kalsın. Öcalan komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiş olduğu Anayasayı ve yasaları Öcalan'ın ve PKK'nın istediği şekilde değiştirme hamlesini zaten Türk milleti sandıkta başarısızlığa muhakkak uğratacaktır. Biz de terörle müzakere değil, mücadele edilir ve terör yok edilir diyerek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla Anadolu'yu adım adım dolaşarak Ankara'da Türkiye Büyük Net Meclisi'nde neler yapılmak istendiğini bütün açıklığıyla ortaya koyacağız.

Öte yandan Bugün Malatya'da depremin üzerinden üç sene geçmiş olmasına rağmen hala Hatay'da olduğu gibi şehrin üzerindeki deprem yükünün kaldırılmadığını üzüntüyle gördük. Üç koca sene doğru kullanılmamış ve Malatya hala depremin ağır sonuçlarını yaşamaya devam ediyor. Rezerv alan yasası çıktığı zaman ilk açıklamayı ve ilk müdahaleyi rezerv alan yasasına Zafer Partisi olarak biz yapmıştık. Bu yasanın tapuyu deldiğini milletin tapulu malını elinden almaya uygun bir yasa olduğunu söylemiştik. Bazıları ‘iyi niyetle kullanılırsa olmaz, kötü niyetle kullanılırsa olur’ diyerek itirazlarımızı etkisizleştirmeye çalışmıştı. Biz de o zaman ‘hiç kimsenin malı mülkü bir iktidarın iyi niyetine veya kötü niyetine bağlanamaz, tapu tapudur. Tapunun delindiği yerde devlet delinir’ demiştik. Şimdi ne yazık ki bunu yaşıyoruz. Hatay'da olduğu gibi. Evet, rezerv alan yasasıyla Malatya'da milletin tapusu deliniyor.

Binalar hala yetişmiş değil. İnsanlar hala konteynırlarda yaşamaya devam ediyor. Bu hem depreme hazırlık konusunda büyük bir hata içerisinde olan iktidar ki bu depremin olacağı biliniyordu. Depremden üç sene önce Kahramanmaraş'ta Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla AFAD bu depremle ilgili çalıştay yapmıştı. Peki o çalıştayda ‘Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyecek 7,4 şiddetinde bir deprem olursa?’ sorusuna cevap aradınız da olunca ne yapacağınız olmadan önce neler yapacağınız konusunda ne yaptınız? Koskocaman bir hiç. Depreme hazırlık konusunda başarısız olan iktidarın deprem sırasında da kurtarma sürecinde başarısız olduğunu ve şimdi yeniden inşa sürecinde de üçüncü sene dolmuş olmasına rağmen başarısızlığı istikrarla sürdürdüğünü görüyoruz.

“Zafer Partisi, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ağır sorunları çözebilecek yegâne partidir”

Şimdi sevgili Malatyalılar, sevgili Zafer Partililer,

Zafer Partisi, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ağır sorunları temsil ettiği devlet aklıyla çözebilecek yegâne partidir. Zafer Partisi Türkiye'nin PKK ile müzakerelerle sürüklendiği felaketi durduracak tek partidir. Dış politikasında yaşanan savrulmalar neticesinde karşımıza çıkan ve gittikçe büyüyen tehditleri aşabilecek devlet aklına ve kadrosuna sahip tek partidir. Bizim meselemiz Türk milletine bu gerçeği tekrar ve tekrar anlatmaktır. Önümüzdeki seçimlere kadar da bunu yapacağız. Söylediklerimizin ne kadar doğru olduğunu olaylar, gelişmeler herkese gösteriyor.

Hiç kimse Türk siyasetinde sığınmacılardan bahsetmezken, biz sığınmacı ve kaçak meselesini gündeme getirdik. Bunun Türkiye için bir milli güvenlik tehdidi olduğunu, ekonomik kalkınmamızı engellediğini, demografimizi bozduğunu anlattık. Bakın birinci İsrail-Irak-İran savaşından sonra İran'da İsrail'e MOSSAD’a istihbarat verenlerin yüzde 60’ının Afgan olduğu tespit edildi. Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yan kuruluşu olan Milli İstihbarat Akademisi 1 Ağustos 2025’te yayınlamış olduğu raporda Zafer Partisi'nin sığınmacılarla ilgili yapmış olduğu tespitlerin tamamının doğruluğunu ifade eden açıklamalar yaptı.

Sadece bu mu? Türkiye'nin başında çok büyük bir organize suç, uyuşturucu ve sanal kumar belası var. Zafer Partisi dışında hiçbir partinin gündeminde Türkiye'yi içeriden adeta çürüten Türkiye'yi işgal etmek isteyen işgal ordularının keşif gücü olan baronlarla ve uyuşturucu çeteleriyle sanal kumar çeteleriyle mücadele yok. Zafer Partisi'nin hem gündemi hem programı.

Keza ülkemizin Çin'in büyük bir ekonomik kalkınmayla 21. Yüzyılı fethetmeye hazırlandığı bir dönemde günü birlik ekonomik kararlarla bir ekonomik kalkınma gerçekleştirmesi mümkün değil. Bu adaletle ve bu eğitimle ekonomik kalkınma mümkün değil. Zafer Partisi dışında hiçbir siyasi partinin adalet, eğitim ve ekonomiyi bir arada değerlendiren ve Türkiye'yi karma ekonomik modelle tekrar üretim hattına sokmayı planlayan bir çalışması yok. Bizim de meselelerimiz bu çalışmalarımızı Türk halkına seçimlere kadar anlatmak olacak. Bugün de burada Malatya'da sizlerle birlikte iftar sonrasında yapacağımız sohbette bütün bu hususları kapsamlı bir şekilde ele alacağız.”