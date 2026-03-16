



Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı’na ilişkin hava raporunu kamuoyuyla paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı süresince yurt genelinde soğuk ve yağışlı bir hava hakim olurken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin birkaç derece altında seyretmesi bekleniyor. Ülke genelinin 18 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girmesi öngörülüyor. 19 Mart Arife Günü ve 20-22 Mart bayram günlerinde de bu hava koşullarının devam edeceği bildirildi. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yüksekleri ile doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Altına Düşecek

Mevsim normalleri civarında ve yer yer üstünde seyreden hava sıcaklıklarının, bayram süresince düşüşe geçerek mevsim normallerinin birkaç derece altında seyretmesi bekleniyor. Arife Günü yurt genelinde çok bulutlu bir hava hakim olurken; İzmir, Aydın, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri dışında kalan bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Bayramın birinci günü ise tüm yurtta yağışlı hava etkisini sürdürecek. İkinci gün; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile İzmir ve Aydın dışında kalan yerler yağışlı geçecek. Bayramın son günü de benzer şekilde Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, İzmir, Aydın ve Erzurum dışındaki bölgelerde yağışların devam etmesi bekleniyor.

Üç Büyükşehirde Bayram Hava Durumu

Ankara'da bayram boyunca parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor. Başkentte Arife Günü sıcaklıklar 5-10 derece, bayramın ilk günü 3-11 derece, ikinci günü 4-16 derece ve son günü 3-10 derece arasında değişecek. İstanbul'da ise bayram süresince parçalı bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava öngörülüyor. Megakentte sıcaklıkların Arife Günü 7-11, birinci gün 6-11, ikinci gün 7-13 ve üçüncü gün 6-11 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. İzmir'de havanın genel olarak parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, sadece bayramın birinci günü sağanak yağış tahmini yapıldı. İzmir'de sıcaklıkların Arife Günü 6-18, bayramın ilk günü 8-14, diğer günlerde ise 6-16 derece civarında olacağı bildirildi.

