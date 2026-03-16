Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde ülke genelinde düzenlenecek birinci ortak yazılı sınavlara ilişkin uygulama kılavuzunu yayımladı. Hazırlanan kılavuzda, sınav takviminden soru türlerine, değerlendirme kriterlerinden mazeret sınavlarına kadar tüm teknik ayrıntılara yer verildi.

Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem 1. Yazılı Sınavlar (Ülke Geneli Ortak) Kılavuzu" içerisinde sınavların uygulama sürecine dair tüm kuralların titizlikle belirlendiği vurgulandı.

İkinci Dönemde Toplam Beş Ortak Sınav Yapılacak

Yayımlanan kılavuz verilerine göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde Türkiye genelinde toplam 5 farklı ortak yazılı sınav organize edilecek. Bu sınavlar; ortaokul ve lise seviyelerinde Türkçe, matematik ile Türk dili ve edebiyatı derslerini kapsayacak şekilde planlandı. Ortak yazılı sınavlarda öğrencilere her bir ders oturumu için 40 dakika süre tanınacak.

Sınav Takvimi ve Tarihler Netleşti

Bakanlığın duyurduğu resmi takvime göre sınavların gerçekleştirileceği tarihler şu şekilde sıralandı:



Sınıf Türkçe: 7 Nisan



Sınıf Matematik: 8 Nisan



Sınıf Matematik: 9 Nisan



Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 10 Nisan



Ölçme Değerlendirmede Açık Uçlu Soru Modeli

Ülke genelindeki ortak sınavlarda öğrencilerin sadece bilgi düzeyini değil, yorumlama ve analiz yeteneklerini de ölçmek amacıyla açık uçlu veya kısa cevaplı soru türleri kullanılacak.

Değerlendirme Esasları ve Mazeret Sınavları

Kılavuzda yer alan değerlendirme kriterlerine göre; 6. sınıf Türkçe ve 6. sınıf matematik sınav sonuçları merkezi sistem üzerinden puanlanacak. 8. sınıf matematik, 10. sınıf matematik ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı derslerinin sonuçları ise ilgili okul müdürlüklerinin koordinasyonunda değerlendirilecek. Geçerli mazereti nedeniyle sınavlara katılamayan öğrenciler için belirlenen telafi sınavları ise 21 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

KAYNAK: TEKHA