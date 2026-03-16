Aynı dönem içerisinde 4 bin 221 aracın ise kaydı silindi. Bu veriler ışığında trafikteki toplam araç sayısı net olarak 117 bin 570 artış gösterdi. Öte yandan, yeni araç kayıtlarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 oranında bir azalma yaşanırken, trafikten kaydı silinen araç sayısında yüzde 26,5’lik bir artış kaydedildi.

Yeni Kayıtların Yarısından Fazlasını Otomobiller Oluşturdu

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan araçların dağılımında otomobiller yüzde 51,9 ile ilk sırada yer aldı. Otomobilleri sırasıyla yüzde 30,3 ile motosiklet, yüzde 11,7 ile kamyonet, yüzde 2,5 ile kamyon, yüzde 1,7 ile traktör, yüzde 1,1 ile minibüs, yüzde 0,7 ile otobüs ve yüzde 0,1 ile özel amaçlı araçlar takip etti. Bir önceki aya göre toplam araç kaydı yüzde 15,8 düşerken; aylık bazda sadece motosiklet ve traktör kayıtlarında artış, diğer türlerde ise gerileme görüldü.

Toplam Araç Parkında Otomobil Liderliği Sürüyor

Şubat sonu itibarıyla Türkiye’deki toplam taşıt sayısı 33 milyon 869 bin 80’e ulaştı. Toplam araç parkının yüzde 51,7’sini otomobiller oluştururken; motosikletler yüzde 21,2, kamyonetler yüzde 14,6, traktörler yüzde 6,9, kamyonlar yüzde 3,1, minibüsler yüzde 1,6, otobüsler yüzde 0,6 ve özel amaçlı araçlar yüzde 0,3 pay aldı. Marka bazında bakıldığında Şubat ayında Renault en çok tercih edilen marka olurken; onu Toyota, Volkswagen, Hyundai ve Fiat izledi. TOGG, BYD ve Chery gibi markalar da listede dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Yılın İlk İki Ayında 258 Bin Artış

Ocak-Şubat dönemini kapsayan verilerde, trafiğe kaydı yapılan araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 azalarak 266 bin 411 oldu. Trafikten silinen 8 bin 186 araç düşüldüğünde, yılın ilk iki ayında trafikteki toplam araç sayısı 258 bin 225 adet artmış oldu. Yeni kayıtlarda yakıt türü tercihlerinde yüzde 42,5 ile benzinli araçlar zirvedeki yerini korurken, hibrit araçlar yüzde 29,8 ve elektrikli araçlar yüzde 18,2 pay ile yükselişini sürdürdü.

