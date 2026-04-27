Ons altın, son işlemlerde Cuma gününe göre yüzde 0,33 artışla 4.725 doların üzerinde işlem görüyor. Ons tarafında yaşanan hareketlilik yurt içine piyasalara da yansıdı. Gram altının fiyatı Cuma gününe göre yüzde 0,35 yükselişle 6 bin 839 TL'den işlem görüyor.
İşte 27 Nisan 2026 güncel altın fiyatları...
Altın (TL/GR)
6.827,67
22 Ayar Bilezik
6.194,76
Altın (ONS)
4.714,02
Cumhuriyet Altını
44.297,00
Yarım Altın
22.217,00
Çeyrek Altın
11.119,00
Gremse Altın
108.551,36
Ata Altın
44.777,44
Tam Altın
43.420,54
Has Altın
6.793,53
Hamit Altın
44.329,47
Kaynak: Perre Haber Ajansı