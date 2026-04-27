Ons altın, son işlemlerde Cuma gününe göre yüzde 0,33 artışla 4.725 doların üzerinde işlem görüyor. Ons tarafında yaşanan hareketlilik yurt içine piyasalara da yansıdı. Gram altının fiyatı Cuma gününe göre yüzde 0,35 yükselişle 6 bin 839 TL'den işlem görüyor.

İşte 27 Nisan 2026 güncel altın fiyatları...

Altın (TL/GR)

6.827,67

22 Ayar Bilezik

6.194,76

Altın (ONS)

4.714,02

Cumhuriyet Altını

44.297,00

Yarım Altın

22.217,00

Çeyrek Altın

11.119,00

Gremse Altın

108.551,36

Ata Altın

44.777,44

Tam Altın

43.420,54

Has Altın

6.793,53

Hamit Altın

44.329,47

Kaynak : PERRE