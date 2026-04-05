Ekonomist İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarına ilişkin değerlendirmesinde yatırımcıları uyardı. Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın piyasaları manipüle etmeye devam ettiğini belirterek, 'Bir gün iyimser, bir gün kötümser açıklamalar yapıyor. Kabinedeki değişiklikler ve istifalar belirsizliği artırıyor. İşler kontrolden çıktı' dedi.

Memiş, İran gerilimi ve küresel belirsizliklerin piyasaları daha da hırçınlaştırabileceğini ifade ederek, 'Bu ortamda yapılabilecek tek şey uzun vadeli strateji belirlemek ve malınıza sahip çıkmak' uyarısında bulundu. Kısa vadeli al-sat düşüncesiyle hareket eden yatırımcıların kayba uğrayacağını vurgulayan Memiş, uzun vadeli yatırımcıların ise sabırla kazanç sağlayacağını dile getirdi.

2026 yılında piyasaların manipülasyonlarla şekilleneceğini öngören Memiş, altın ve gümüş yatırımcılarına, 'Ekranı kapatın, fiyatları günlük takip etmeyin. Her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirin, ihtiyaç olmadıkça satmayın' tavsiyesinde bulundu. Gram altın ve ons gümüş fiyatlarının teknik seviyeler üzerinden değerlendirilebileceğini belirten Memiş, yıl sonuna kadar zigzaglı bir fiyat hareketi ve manipülasyon sürecinin devam edeceğini ifade etti.

Memiş, yatırımcıların bu yıl boyunca psikolojik olarak güçlü olmaları gerektiğine dikkat çekerek, 'Piyasalar savaş bittiğinde bile normale dönmeyecek. Uzun vadeli strateji ve sabır, yatırımcıları kazançlı çıkaracak' dedi.

