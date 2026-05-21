Küresel petrol piyasalarında yaşanan hareketlilik ve brent petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. 21 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda litre başına 1 lira 82 kuruşluk artış yapıldı. Gece yarısı yürürlüğe giren zamla birlikte Adıyaman'da akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi.

Motorin 71 Lirayı Aştı

Son zamla birlikte motorin fiyatı birçok ilde 70 lira sınırını aşarken, Adıyaman'da da motorin litre fiyatı 71,63 liraya yükseldi. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği yaşanmadı.

Kentteki güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

Benzin: 67,21 TL

Motorin: 71,63 TL

LPG: 34,34 TL

Brent Petrolde Düşüş Dikkat Çekti

Öte yandan zam kararının ardından brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından brent petrol fiyatı yüzde 5'e yakın gerileyerek 105 dolar seviyelerine düştü.

Bazı büyükşehirlerde güncel fiyatlar ise şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 65,02 TL

Motorin: 69,30 TL

LPG: 33,89 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 64,86 TL

Motorin: 69,15 TL

LPG: 33,29 TL

Ankara

Benzin: 65,99 TL

Motorin: 70,41 TL

LPG: 33,87 TL

İzmir

Benzin: 66,27 TL

Motorin: 70,68 TL

LPG: 33,69 TL

Kaynak : PERRE