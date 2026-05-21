Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneklerinin bayram öncesinde hesaplara yatacağını duyurdu. Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada, mayıs ayına ilişkin İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği'nin yanı sıra Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemelerinin de aynı tarihte gerçekleştirileceğini belirtti.

Işıkhan tarafından yapılan açıklamada; '5 Haziran'da ödemelerini gerçekleştireceğimiz İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği'ni öne alarak Kurban Bayramı arifesinde 26 Mayıs tarihinde hesaplara yatıracağız.Yarım Çalışma Ödeneği, Ücret Garanti Fonu ve İş Kaybı Tazminatı ödemelerini de aynı tarihte gerçekleştireceğiz.

Ödemelerin, sistemde IBAN bilgisi bulunan vatandaşlar için banka hesapları üzerinden, IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşlar için ise PTT aracılığıyla yapılacağı ifade edildi.

Kaynak : PERRE