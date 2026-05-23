Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ihracatta yeni bir rekora imza attığını belirterek, 22 Mayıs 2026 tarihinde günlük ihracatın 2 milyar 428 milyon dolara ulaştığını açıkladı. Bakan Bolat yaptığı değerlendirmede, 'Cumhuriyet tarihimizin günlük ihracat rekoru bir kez daha kırıldı' ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, 'Kurban Bayramı'na yeni günlük ihracat rekoru sevinci ile giriyoruz.' sözleriyle ihracat verilerindeki artışın önemine dikkat çekti.

Açıklamada, 22 Mayıs 2026 tarihli ihracat rakamının Türkiye ekonomisi açısından önemli bir eşik olduğu belirtilirken, Cumhuriyet tarihinin günlük bazda en yüksek ihracat gerçekleştirilen ilk beş günü de paylaşıldı.

Buna göre:

22 Mayıs 2026 - 2.427.991.235 dolar

28 Mart 2025 - 2.123.861.740 dolar

23 Haziran 2023 - 2.115.119.188 dolar

14 Haziran 2024 - 1.976.011.170 dolar

30 Nisan 2026 - 1.958.163.635 dolar

Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme vizyonu doğrultusunda tarihi bir başarıya imza attığı ifade eden Bakan Polat, elde edilen rekorun güçlü üretim kapasitesi ve ihracatçıların küresel pazarlardaki rekabet gücünün bir sonucu olduğu vurguladı.

Bakan Bolat, Türkiye'nin günlük 2 milyar 428 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaşarak güçlü ekonomik yapısını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ederek, 'Türkiye'miz bugün günlük 2 milyar 428 milyon dolar ihracat gerçekleştirebilen güçlü bir ekonomik yapıya ulaşma başarısını göstermiştir. Cumhuriyet tarihimizin günlük ihracat rekorunun yenilenmesinde emeği bulunan tüm ihracatçılarımıza, üreticilerimize, sanayicilerimize, KOBİ'lerimize, çiftçilerimize, esnaflarımıza, lojistik ulaştırma sektörümüze ve Ticaret Bakanlığı çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi ve ticaret politikalarının katkısına dikkat çeken Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatı destekleyici çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

