Adıyaman Haber: Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen TARDİP Projesi çerçevesinde, Adıyaman Merkez ilçesine bağlı Kuyulu ve Akdere köylerinde proje uygulama alanı olarak belirlenen meralarda inceleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yerinde incelemelerde, mera alanlarının mevcut durumu detaylı şekilde değerlendirildi. Yürütülecek çalışmaların planlaması sahada yapılan tespitler doğrultusunda şekillendirildi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, meraların verimliliğinin artırılmasının hedeflendiğini belirterek, 'Meralarımızın verimliliğini artırarak hayvancılık altyapısını güçlendirmeyi ve üreticilerimizin kaliteli kaba yem ihtiyacına katkı sağlamayı hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından açıklamada, TARDİP Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların sahada titizlikle sürdürüldüğünü ve mera ıslahı ile hayvancılık altyapısının güçlendirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

