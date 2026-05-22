Adıyaman Valiliği ve İl Özel İdaresinin destekleri ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Adıyaman'da Zeytin Üretiminin Yaygınlaştırılması' ve 'Adıyaman İli Arıcılık Faaliyetlerinin Geliştirilmesi' projeleri kapsamında, üreticilere zeytin fidanı ve arılı kovan dağıtımı gerçekleştirildi.

27 bin 916 adet zeytin fidanı,500 adet arılı kovan dağıtıldı

Verilen destekle beraber Adıyamanlı çiftçilere 27 bin 916 adet zeytin fidanı, arı yetiştiricilerine ise bin 500 adet arılı kovan dağıtımı yapıldı.

Küçük: 'Emek Veren Çiftçimizin, Alın Teriyle Üreten Yetiştiricimizin Her Zaman Yanındayız'

Adıyaman'ın bereketli topraklarında alın teriyle üretim yapan çiftçiler ile bir araya gelen Vali Abdullah Küçük, dağıtımı yapılan zeytin fidanları ile arılı kovanların çiftçilere ve üreticilere hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, devlet olarak emek veren çiftçimizin, alın teriyle üreten yetiştiricimizin her zaman yanındayız. Tarım ve hayvancılığın güçlenmesi adına üreticilere verilen her desteğin kırsal kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

