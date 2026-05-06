Adıyaman’da bu yıl 8’incisi düzenlenen Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. Bölgedeki üreticileri, sektör temsilcilerini ve teknoloji firmalarını bir araya getiren fuar, yoğun katılımla başladı. Beş gün sürecek organizasyonda tarım teknolojileri, hayvancılık ekipmanları ve üretim alanındaki yenilikler ziyaretçilere tanıtılacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği denetiminde düzenlenen fuar, KOSGEB başta olmak üzere birçok kurumun desteğiyle gerçekleştiriliyor. Açılış programında konuşan Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, Adıyaman’ın üretim potansiyeline dikkat çekerek fuarın üreticiler açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Yeni Teknolojiler Ve Üretim Modelleri Tanıtılıyor

Fuar sayesinde üreticilerin yeni tarımsal teknolojilerle buluşacağını ifade eden Akkan, akademisyenler, mühendisler ve sektör temsilcileri arasında bilgi paylaşımının güçleneceğini belirtti. Tarımın yalnızca bitkisel üretimden ibaret olmadığını kaydeden Akkan, hayvancılık, arıcılık ve kanatlı sektöründe de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Adıyaman’a özgü zeytin çeşidinin tesciline yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Akkan, arıcılık alanında da önemli potansiyele sahip olduklarını söyledi. Kentte yaklaşık 100 bin kovan bulunduğunu kaydeden Akkan, yıllık bal üretiminin 500 tona yaklaştığını ifade etti.

Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Fuar alanını ziyaret eden vatandaşlar ise organizasyonun önemli olduğunu belirterek birçok ürünü ve teknolojiyi bir arada görme fırsatı bulduklarını söyledi. Bölge çiftçileri için yeni iş bağlantıları kurulmasının hedeflendiği fuarın ekonomik katkı sağlaması bekleniyor.

Fuarın beş gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacağı bildirildi.