Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı 'Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında yürütülen Arılı Kovan Projesi için başvuru sürecinin devam ettiğini açıkladı. Müdürlük, projeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin başvurularını gecikmeden tamamlaması gerektiğini vurguladı.

Yapılan bilgilendirmeye göre, başvurular çiftçilerin kayıtlı bulunduğu il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılırken, merkez ilçe başvuruları İl Müdürlüğü bünyesinde kabul ediliyor. Başvuru sırasında kimlik fotokopisi ile birlikte gerekli belgelerin ibraz edilmesi gerekiyor.

Projeye başvuracak yetiştiricilerde güncel Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) kaydı bulunması veya arıcılığa yeni başlayacak olması şartı aranıyor. Ayrıca 17 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış üreticilere öncelik tanınıyor.

Proje kapsamında sağlanacak desteklerin yüzde 50'si Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi tarafından karşılanacak.

Yetkililer, başvuru sürecinin yarın saat 16.00 itibarıyla sona ereceğini hatırlatarak, üreticilerin mağduriyet yaşamaması adına başvurularını son güne bırakmamaları çağrısında bulundu.

Kaynak : PERRE