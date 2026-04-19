Türkiye istatistik kurumu nüfus partalı iller arası göç verilerine açıkladı. Geçtiğimiz yıl iş, eğitim ve çeşitli nedenlerle yapılan göçlerin en çok hangi şehirlere yapıldığı belli oldu.

Adıyamanlılar En Çok İstanbul'a Göç Etti

2025 yılı içerisinde Adıyamanlı vatandaşların 2 bin 984'ü İstanbul'a göç ederken, bin 915 kişinin gitmesiyle ikinci göç edilen şehir Gaziantep üçüncü göç edilen şehir bin 683 ile Malatya oldu.

Adıyaman'dan en az göç Bartın ve Sinop'a oldu

Adıyaman'dan en az göç alan illerde belli oldu. Açıklanan rakamlara göre 2025 yılında Adıyaman'dan sadece 29 kişi Bartın'a gitmeyi tercih ederken, diğer iller Rize ve Bilecik ve Sinop oldu.

Adıyamanlı vatandaşların 2025 yılı içerisinde göç için tercih ettiği iller sırasıyla şu şekilde;

Bin 139 ile Ankara, bin 211 ile Şanlıurfa, 883 kişinin gitmesiyle Mersin, 750 kişi Antalya, 519 kişi Kahramanmaraş, 436 kişi ise İzmir'i tercih etti.

