Şanlıurfa'da Kulis TV Genel Yayın Yönetmeni ve İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) Şanlıurfa İl Temsilcisi Mehmet Yetim, Siverek'teki okul saldırısına ilişkin sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Yetim'in tutuklanması kentte ve basın camiasında tepkilere neden oldu.

Süreç Nasıl Gelişti?

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Yetim, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Yetim hakkında tutuklama kararı verildi.

Mahkeme, kararında 'adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı' değerlendirmesine yer verdi.

Yetim'in, Dumlupınar Ortaokulu'ndaki olayla ilgili yaptığı paylaşımın 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Aileden Sert Tepki: 'Kararı Kamuoyunun Takdirine Bırakıyoruz'

Gazeteci Mehmet Yetim'in tutuklandığını ailesi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, suçlamanın üst sınırının 3 yıl olduğu ve suç kastı bulunmadığı savunularak tutuklama kararına tepki gösterildi.

Ailenin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

'Kardeşimiz Mehmet Yetim 18 Nisan 2026 tarihinde Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında üst sınırı 3 yıl olan ve suç kastının olmadığı açık olan bir haberinden dolayı tutuklanmıştır.

Verilen bu tutuklama kararının gerekçesi olarak gösterilen adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı ise tarafımızı daha da üzmüştür. Çağırıldığı takdirde kolluk makamlarına gitmekten asla imtina etmeyen Gazeteci Mehmet Yetim'in gece saatlerinde evinden gözaltına alınmış olmasının yerinde olmayan bir karar olduğunu düşünmekteyiz.

Nitekim adli sicili temiz olan Kardeşimiz Gazeteci Mehmet Yetim'in ceza alsa dahi 1 gün cezaevine girmeyeceği açık olan bir suç isnadından dolayı tutuklanmış olmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Bu karara karşı itiraz yoluna başvuracağımızı ve hukuki süreci sabırla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunmaktayız.'

Tepkiler Sürüyor

Yetim'in tutuklanması sosyal medyada ve basın çevrelerinde geniş yankı uyandırırken, sürece ilişkin hukuki itirazların yapılacağı bildirildi.

Kaynak : PERRE