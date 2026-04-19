Kredi kartı limitlerine ilişkin yapılması planlanan düzenlemeye dair kamuoyunda ortaya atılan iddialar tartışma yarattı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), limit düşüşlerini içeren düzenlemeyi askıya aldığı ve mevcut uygulamanın devam edeceği öne sürüldü.

İddialar Ve Planlanan Düzenleme

İddialara göre, kredi kartı limitlerinde değişiklik öngören ve bankalara hazırlık süresi tanınan düzenlemenin askıya alındığı ileri sürüldü. Buna göre, dönem borcunu ödemeyen kartların 48 aya kadar yapılandırılması, toplam limiti 400 bin TL'nin üzerinde olan kartlarda ise yüzde 50 ila 80 oranında limit düşüşü yapılması planlanıyordu.

Ayrıca bankaların kredi kartı limitlerini 1 Ocak 2027'ye kadar müşterilerin gelirleriyle uyumlu hale getirmesinin hedeflendiği belirtiliyordu.

BDDK'dan resmi açıklama

Tartışmaların ardından BDDK konuya ilişkin açıklama yaptı. Kurum, kredi kartı limitlerine yönelik yeni bir karar alınmadığını bildirdi.

Açıklamada, 'Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 29.01.2026 tarihli ve 11367 sayılı Kararı kapsamında, bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmalar devam etmektedir. Mevcut durum itibarıyla söz konusu düzenlemelere ilişkin alınmış yeni bir karar bulunmamaktadır' ifadelerine yer verildi.

Süreç Takip Ediliyor

BDDK açıklaması, düzenlemenin iptal edilmediğini ancak henüz yeni bir kararın da alınmadığını ortaya koydu. Bankacılık kaynakları ise sürecin teknik ve idari değerlendirme aşamasında olduğunu, nihai kararın ilerleyen dönemde netleşmesinin beklendiğini aktardı.

Kaynak : PERRE