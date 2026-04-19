Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'Hayat Ekranın İçinde Değil, Tam Yanıbaşınızda' sloganıyla ailelere yönelik anlamlı bir farkındalık çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, teknolojinin yoğun kullanımının çocuklarla geçirilen kaliteli zamanı azalttığına dikkat çekildi.

'Altın Saat' Vurgusu

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, her gün en az bir saat telefon ve tabletlerin bir kenara bırakılması gerektiği belirtilerek, bu sürenin 'altın saat' olarak değerlendirilmesi istendi.

Açıklamada, 'Kalbimizi ve vaktimizi sadece çocuklarımıza açtığımız bu altın saatte oyunlar oynayalım, kitap okuyalım, hayaller kuralım. Çünkü biliyoruz ki hayat cebinde değil, yanında' ifadelerine yer verildi.

Ailelere Sosyal Medya Daveti

Ailelerin bu süreci sadece ev ortamında değil, sosyal medya üzerinden de paylaşarak yaygınlaştırması istendi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Çocuklarınızla yaptığınız etkinlikleri, en keyifli oyun anlarınızı ve teknoloji detoksu deneyimlerinizi sosyal medya hesaplarınızda bizi etiketleyerek paylaşın. Bu güzel farkındalığı hep birlikte büyütelim.'

Kaynak : PERRE