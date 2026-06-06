Adıyaman Teknokent Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Mustafa Yılmaz, Endüstri 4.0, yapay zeka ve dijital dönüşüm sürecinin eğitim sistemine etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, dünyada yaşanan teknolojik dönüşümün üretim modellerinden istihdam yapısına kadar birçok alanda köklü değişikliklere neden olduğunu belirterek, geleceğin dünyasının geleneksel eğitim anlayışıyla inşa edilemeyeceğini ifade etti.

Mesleki ve teknik eğitimin öneminin her geçen gün arttığını kaydeden Yılmaz, geleceğin iş gücünün yalnızca teorik bilgiye sahip bireylerden değil, bilgiyi üretime dönüştürebilen, analitik düşünebilen, yapay zeka teknolojilerini etkin kullanabilen ve problem çözme becerisine sahip nitelikli insan kaynağından oluşacağını söyledi.

Teknik Liselerin Stratejik Önemi

Teknik liselerin günümüzde yalnızca meslek kazandıran eğitim kurumları olmaktan çıktığını belirten Yılmaz, bu kurumların ülkelerin teknolojik gelişimine ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan merkezler haline geldiğini ifade etti.

Eğitim ile sanayi arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, öğrencilerin teorik eğitimin yanı sıra üretim süreçlerini yerinde görmelerinin, laboratuvar ortamlarında çalışmalar yürütmelerinin ve teknolojiyle erken yaşlarda tanışmalarının önem taşıdığını dile getirdi.

Yılmaz, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda sanayi ile entegre çalışan teknik liselerin stratejik bir rol üstlendiğini belirterek, öğrencilerin yalnızca iş gücüne katılan bireyler olarak değil, geleceğin mühendisleri, girişimcileri ve teknoloji geliştiricileri olarak yetiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Teknokent Koleji'nin Eğitim Modeli

2020 yılında Adıyaman'da kurulan Teknokent Koleji'nin bu anlayış doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Yılmaz, okulun teknoloji odaklı eğitim modeliyle öğrencileri geleceğin mesleklerine hazırladığını ifade etti.

Teknoloji ile eğitimi bir araya getiren bir yapı oluşturduklarını belirten Yılmaz, öğrencilerin yazılım, yapay zeka, robotik sistemler ve otomasyon teknolojileri alanlarında uygulamalı eğitimler aldığını söyledi.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Teknokent-Fest Bilim ve Teknoloji Festivali'nin eğitim çalışmalarının önemli bir parçası olduğunu belirten Yılmaz, öğrencilerin çeşitli projeler geliştirerek bilimsel ve teknolojik üretim süreçlerine katıldığını ifade etti.

Yeni Kayıt Dönemi Başladı

Yılmaz, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi ve Birlik Organize Sanayi Bölgesi ile yürütülen iş birlikleri kapsamında öğrencilere staj ve istihdam imkanları sunulduğunu belirtti.

'Mezunlarımızın Yarınları' projesi kapsamında öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş dünyasına hazırlanmasının hedeflendiğini kaydeden Yılmaz, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sunduklarını ifade etti.

Teknokent Koleji'nin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kayıt döneminin 1 Haziran itibarıyla başladığını açıklayan Yılmaz, yeni dönemde öğrenci kontenjanının 100 kişiyle sınırlandırıldığını bildirdi.

Yılmaz, okulun dijital dönüşümünü tamamlamış yeni kampüs yapısıyla eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, hedeflerinin Adıyaman'dan yetişen gençlerin ulusal ve uluslararası düzeyde teknoloji alanında söz sahibi bireyler olarak geleceğe hazırlanması olduğunu kaydetti.

Kaynak : PERRE