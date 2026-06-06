Adıyaman Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü tarafından, Samsat ilçesinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve danışmanlık faaliyeti gerçekleştirildi.

Vatandaşların kamu kurumlarıyla olan iletişimini güçlendirmek, talep, öneri ve şikayetlerini ilgili kurumlara ulaştırmak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, Samsat Kaymakamlığı hizmet binası önünde bilgilendirme standı kuruldu.

Adıyaman Valiliği Açık Kapı Şube Müdürü Abuzer Avseren koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Açık Kapı sisteminin işleyişi ve sunduğu hizmetler vatandaşlara anlatıldı.

Standı ziyaret eden vatandaşlara, Açık Kapı Şube Müdürlüğünün görev alanları hakkında bilgi verilirken, vatandaşların talep, öneri ve şikayetleri de kayıt altına alındı. İlk kez uygulamayla karşılaşan vatandaşların çalışmaya yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Açık Kapı Şube Müdürlüğü, kamu hizmetleriyle ilgili sorunların çözümüne katkı sağlamak ve vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlara iletilmesini sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. 'Milletin Kapısı' anlayışıyla hizmet veren birim, vatandaşların başvurularını alarak sürecin takibini gerçekleştiriyor.

Etkinlik kapsamında ayrıca Dijital Türkiye (e-Devlet) sistemi üzerinden işlem yapmakta güçlük yaşayan vatandaşlara teknik destek ve danışmanlık hizmeti sunuldu.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, şehit yakınları, gaziler, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hamileler ile engellilere öncelikli danışma ve yönlendirme hizmeti verildiği ifade edildi.

Samsat'ta gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinin, vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve Açık Kapı uygulamasının tanıtımını sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Kaynak : PERRE