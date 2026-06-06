HÜDA PAR Kahta İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenecek 5. Olağan Kongre'nin tarihi ve programı açıklandı.

Partiden yapılan duyuruya göre, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, kongre programına katılmak üzere Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelecek.

Kongre, 7 Haziran 2026 Pazar günü saat 13.30'da Kahta'da bulunan Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

HÜDA PAR tarafından yapılan açıklamada, Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun kongreye iştirak edeceği belirtilerek vatandaşlar programa davet edildi.

Kaynak : PERRE