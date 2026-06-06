Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, iş insanı Rahmi Koç'a atfedilen ve kamuoyunda tepki çeken ifadelerle ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ifadelerin Kürt vatandaşları incittiği belirtilerek, bu tür söylemlerin kabul edilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye'nin farklı etnik ve kültürel kimliklerden oluşan toplumsal yapısına vurgu yapılarak, Türk, Kürt, Arap, Çerkez, göçmen ve diğer toplumsal kesimlerin yüzyıllardır aynı coğrafyada birlikte yaşadığı kaydedildi.

Toplumun herhangi bir kesimini hedef alan, ayrıştırıcı ve ötekileştirici ifadelerin toplumsal barışa zarar verdiği belirtilen açıklamada, Kürt vatandaşlara yönelik kırıcı ve dışlayıcı yaklaşımların kınandığı ifade edildi.

Şanlıurfa'nın farklı kültürlerin, dillerin ve kimliklerin bir arada yaşadığı bir şehir olduğuna dikkat çekilen açıklamada, birlik ve beraberliği zedeleyen her türlü söylemin karşısında olunacağı vurgulandı.

Belediye açıklamasında, toplumsal huzurun korunmasının; karşılıklı anlayış, saygı ve ortak değerler etrafında kenetlenmekle mümkün olacağı belirtilerek, ayrıştırıcı dil ve yaklaşımlardan kaçınılması gerektiği ifade edildi.

Kaynak : PERRE