Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercih süreci başladı. Öğrenciler, tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, tercih döneminde öğrenci ve velilere destek olmak amacıyla "Rota Maarif" platformunu erişime açarken, yerleştirme sonuçlarının ise 5 Ağustos'ta açıklanacağını duyurdu.

Merkezi sınavla öğrenci alan okullara bu yıl toplam 198 bin 899 kontenjan ayrıldı. Kontenjanların 60 bin 886'sı Anadolu liselerine, 38 bin 700'ü fen liselerine, 9 bin 210'u sosyal bilimler liselerine, 43 bin 706'sı Anadolu imam hatip liselerine ve 46 bin 397'si mesleki ve teknik Anadolu liselerine ayrıldı.

Merkezi yerleştirme, puan üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden en fazla 10 okul tercih edebilecek. Puan eşitliği halinde ise sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP), 8, 7 ve 6'ncı sınıf yıl sonu başarı puanları, özürsüz devamsızlık gün sayısı, tercih önceliği ve yaş kriteri dikkate alınacak.

Tercih işlemlerinde ilk olarak yerel yerleştirme ekranının doldurulması zorunlu olacak. Yerel yerleştirme tercihlerini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullar için de tercih yapabilecek. Böylece toplamda en fazla 20 okul tercih edilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılan "Rota Maarif" platformunda okulların adresleri, kontenjanları, öğretim şekilleri, fiziki imkanları ve diğer bilgileri yer alıyor. Öğrenciler ve veliler okulları il, ilçe, okul türü, alan ve pansiyon durumuna göre filtreleyerek inceleyebilecek.

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Ardından iki aşamalı nakil süreci başlayacak. Birinci nakil başvuruları 5-7 Ağustos, ikinci nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme komisyonları 17-26 Ağustos tarihleri arasında başvuru kabul edecek.