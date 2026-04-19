Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak iktidara sert eleştiriler yöneltti. Tanal, ülkenin birçok ekonomik göstergede Avrupa'da zirvede yer aldığını belirterek mevcut tabloyu 'başarı değil, açık bir çöküş' olarak değerlendirdi.

'Gelir Adaletsizliğinde Zirvedeyiz'

Tanal, Türkiye'nin ekonomik göstergelerde olumsuz sıralamalarda yer aldığını ifade ederek, 'Yoksullukta Avrupa birincisi, enflasyonda Avrupa birincisi, faizde, işsizlikte ve gelir adaletsizliğinde zirvedeyiz. Bu bir başarı değil, açık bir çöküştür' dedi.

'Türkiye, Bugün Savaş Yaşayan Ülkelerle Aynı Ekonomik Ligde Yer Alıyor'

Pandemi sonrası gıda enflasyonuna da dikkat çeken Tanal, küresel ortalamayla Türkiye arasındaki farkın büyüklüğüne vurgu yaptı.

'Pandemiden bu yana dünyada gıda enflasyonu yüzde 45 seviyelerinde artarken Türkiye'de bu oran yüzde 850'ye ulaştı. Bir zamanlar kendi kendine yeten, tarımda güçlü ve bölgenin gıda ambarı olan Türkiye, bugün savaş ve iç savaş yaşayan ülkelerle aynı ekonomik ligde yer alıyor' ifadelerini kullanan Tanal, şunları söyledi.

'Bu tabloyu kim yarattı? Elbette ki AKP. Bu halk neden yoksullaştırıldı? Kötü yönetim nedeniyle. Bu kriz; yanlış ekonomi politikalarının, adaletsiz düzenin ve hukuksuz yönetimin sonucudur' dedi.

'Bu Düzen Değişmek Zorunda'

Ekonomik krizin temelinde adalet ve hukuk eksikliğinin bulunduğunu savunan Tanal, çözüm çağrısı da yaparak, 'Türkiye bunu hak etmiyor. Bu düzen değişmek zorunda. Adalet olmadan ekonomi düzelmez, hukuk devleti olmadan refah gelmez. Biz bu karanlığı hep birlikte değiştireceğiz' ifadelerini kullandı.

