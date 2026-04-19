Ülke içinde bir kişinin daimi ikametgahını bir ilden başka bir ile değiştirmesi iller arası göç kapsamında değerlendirilmekte. Türkiye istatistik kurumu nüfus portalı verilerine göre 2025 yılı içerisinde Adıyaman'a en çok göç veren iller belli oldu.

Adıyaman'a en çok göç İstanbul'dan

Adıyaman'a en çok göç veren il 3 bin 517 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul'u sırasıyla bin 650 ile Şanlıurfa,bin 396 ile Gaziantep takip etti.

Adıyaman'a en çok göç veren diğer iller ise şu şekilde sıralandı;

Bin 214 kişi ile Malatya, bin 70 kişi ile Ankara, bin 99 kişi ile Mersin, 603 ile Antalya, 587 kişinin Adıyaman'a gelmesiyle Adana, 534 kişi ile İzmir,473 kişi ile Diyarbakır ve 442 kişi ile Kahramanmaraş, Adıyaman'a 2025 yılı içerisinde en çok göç veren iller oldu.

Kaynak : PERRE