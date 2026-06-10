AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi tarafından düzenlenen mezuniyet programında üniversite eğitimlerini tamamlayan gençlerle buluştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'ın da katıldığı programda, mezun olan 62 Adıyamanlı öğrencinin başarıları kutlanırken, gençlerin gelecek hedefleri ve kariyer planları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Programda, Ankara'daki üniversitelerde eğitimlerini tamamlayan 62 Adıyamanlı öğrenciyle bir araya gelindi. Gençlerin akademik başarıları ve gelecek hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulunulan etkinlikte, mezuniyet coşkusuna ortak olundu.

Konuşmasında gençlerin ülkenin geleceğinin en önemli teminatı olduğunu vurgulayan Mustafa Alkayış, eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik ederek, 'Adıyamanlı gençlerimizin bilgi, birikim ve donanımlarıyla Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna önemli katkılar sunacağına inanıyorum' dedi.

Alkayış, Adıyamanlılar Vakfı'nın öğrencilere sağladığı desteklerin kıymetli olduğunu belirterek vakıf yöneticilerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen program, mezun öğrencilerle yapılan sohbetler ve hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. Gençlere yeni hayatlarında başarı dileklerinde bulunulurken, Adıyamanlılar arasındaki birlik ve dayanışma ruhunun önemine dikkat çekildi.

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Kaynak : PERRE