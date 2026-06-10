Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan bir tamirci dükkanında çıkan yangın, iş yerinde büyük hasara neden oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Çıkan yangın, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Karacadağ bulvarındaki bir tamirci dükkanında çıktı. İş yerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Adıyamanlılar Net