Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Ortaokulu, 8'inci sınıf öğrencilerini muhteşem bir mezuniyet töreniyle uğurladı. Eğitimde 62 yılı geride bırakan, bölgenin ilk ve tek IB MYP Dünya Okulu unvanına sahip kurum, Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında yetişen aydınlık gençlerini gururla yeni başarı hikayelerine doğru yolcu etti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı 8'inci sınıflar mezuniyet (Kep) töreni, geniş bir katılımla ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Müzik ve okul tanıtım filminin gösterimiyle başlayan program Türk bayrağı, okul flaması, öğretmenler ve öğrencilerin alkışlar eşliğinde sahnedeki yerlerini almasıyla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, duygu dolu ve anlamlı anlara sahne oldu.

Kent protokolü ve eğitim camiası bir arada

Kep törenine, Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Esra İbanoğlu, Başkan Vekili Av. Aysel Tokatlı, Yönetim ve Mütevelli Kurulu Üyeleri İrfan Elboğa, Esin İncioğlu, Dilek Gökçek ve Ayşe Ateş'in yanı sıra GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt, GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, GKV Özel Liseleri Müdürü Murat Sadık Öngen, Gaziantep Kolej Vakfı Genel Sekreteri Feray Karaca ile çok sayıda idareci, öğretmen ve davetli veli topluluğu bu büyük gurura ortak oldu.

'62 yıllık bir mirasın ve çağdaş eğitimin haklı gururunu yaşıyoruz'

Törenin açılış konuşmasını yapan GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, Gaziantep Kolej Vakfı'nın Türkiye'nin 62 yıllık bir eğitim çınarı olduğunu vurgulayarak, '1963 yılından bu yana, çağdaş yaklaşımlarıyla eğitime yön veren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları; 21. yüzyıl becerileri kazanmış, problem çözme ve mantıksal düşünme yeteneğine sahip, akademik ve entelektüel birikimiyle ülkenin geleceğinin şekillenmesinde rol oynayacak Atatürkçü bireyler yetiştirmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Bölgenin ilk ve tek IB MYP ve IB Dünya Okulu statüsü ile küresel bir okul topluluğunun parçasıyız' dedi.

Güldemet, konuşmasında okulun temellerini atan merhum kurucu Cemil Alevli'yi ve yakın zamanda hayatını kaybeden, hayatlarını okulların yaşatılmasına vakfeden merhume Nüket Ersoy ile kıymetli eşi merhum Celal Ersoy'u sevgi, rahmet ve minnetle andı. Bu değerli mirası geleceğe taşıyacak olan GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Esra İbanoğlu'na, yönetim kuruluna, Genel Müdür Fevzi Gürsel'e, öğretmenlere ve velilere şükranlarını sundu.

'Ülkemizin ve geleceğimizin meşalesi olacaksınız'

Mezun olan öğrencilere hitap eden Okul Müdürü Seçil Güldemet, konuşmasına 'Ne mutlu sizlere ki, Türkiye'nin 9'uncu süreç okulundan ve bölgenin tek IB MYP Dünya okulundan mezun olarak eğitim hayatınızın önemli bir basamağını başarıyla tamamladınız. Sizleri Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, araştıran, sorgulayan ve çözüm odaklı düşünen bireyler olarak GKV Özel Liselerine ve Türkiye'nin prestijli okullarına uğurluyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için onun mirasına ve devrimlerine sahip çıkmalı, çağdaş Türkiye'nin teminatı olmalısınız. Kendinize inanın, gelecekten korkmayın. Yolunuz ve bahtınız açık olsun' dedi.

Başarılar plaketle taçlandırıldı

Törende, yıl boyunca gerçekleştirilen Süreç İzleme Sınavları ile tüm deneme sınavlarının ortalamasına göre üstün akademik başarı göstererek ilk 3'e giren öğrenciler Meriç Demircioğlu, Efe Safa Kızıklı ve Kerem Güçlü'ye başarı plaketleri, GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Esra İbanoğlu tarafından gururla takdim edildi. Ayrıca ulusal düzeydeki başarılar da unutulmadı. Türkiye Okullar Arası Zekâ Oyunları Şampiyonası'nda İl 1.liği ve Türkiye 8.liği derecesi elde eden 8. sınıf öğrencileri Sevde Özkan ve Elif Güneş ile birlikte Tales Matematik-Tales Fen yarışmalarında, Türkiye Zeka Oyunları Yarışmalarında, Yıldız Erkekler Basketbol müsabakalarında ve Yüzme Yıldız Kızlar Türkiye finallerinde büyük başarı elde eden öğrencilere plaketleri GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Esra İbanoğlu tarafından takdim edildi.

Duygusal devir-teslim ve büyük final

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Birincisi Meriç Demircioğlu, yaptığı duygusal konuşmanın ardından okulun yaş kütüğüne adını çaktı. Törenin en anlamlı anlarından biri olan Bayrak-Flama Devir Teslim Töreni'nde bayrağı Meriç Demircioğlu Bartu Bekâr'a, flamayı ise Efe Safa Kızıklı Ege Esmek'e emanet ederek GKV'nin köklü geleneklerini alt dönemlerine devretti.

Törende GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel'in GKV Özel Ortaokul Okul Müdürü Seçil Güldemet, Akademik Müdür Yardımcısı Korkut Özkeleş, İdari işler Müdür Yardımcısı Meliha Bolat, 8. Sınıflar Koordinatörü ve Müdür Yardımcısı Ziya Öğüt ve IB MYP Koordinatörü Ömer Cengiz'e teşekkür çiçeklerini sunmasının ardından mezun öğrenciler, temsili diplomalarını büyük bir heyecanla aldı.

Kepler marşlarla gökyüzüne fırlatıldı

Diplomalarını alan GKV Özel Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, hep bir ağızdan Cumhuriyet Marşı, İleri Marşı ve GKV Marşı'nı büyük bir coşkuyla seslendirdi. Geri sayımın ardından, öğrencilerin büyük bir heyecan ve mutlulukla keplerini gökyüzüne fırlatmasıyla salondaki coşku zirveye ulaştı. Tören, tüm salonun eşlik ettiği 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı'nın coşkulu ritimleriyle son buldu.

GKV ailesi, aydınlık yarınların güvencesi olan mezunlarını uğurlarken, velilerin gözlerindeki gurur ve mutluluk görülmeye değerdi.