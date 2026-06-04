Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) Özel Okulları, kuruluşunun 62. yıl dönümünü gurur dolu bir mezuniyetle taçlandırdı. GKV Özel İlkokulu'ndan bu yıl mezun olan öğrenciler, düzenlenen kep töreniyle ilkokul serüvenlerine veda ederken, ortaokula ilk adımı atmanın heyecanını yaşadı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Eğitim Kampüsü'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Duygusal anların sahne olduğu gecede GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Esra İbanoğlu, Başkan Vekili Av. Aysel Tokatlı, Yönetim ve Mütevelli Kurulu Üyeleri İrfan Elboğa, Esin İncioğlu, Dilek Gökçek, Burhan Akyılmaz ve Nurhan Tutkun, GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, GKV Özel Anaokulu Müdürü Selda Bozkurt, GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, GKV Özel Liseleri Müdürü Murat Sadık Öngen, Gaziantep Kolej Vakfı Genel Sekreteri Feray Karaca ile çok sayıda idareci, öğretmen ve davetli veli topluluğu yer aldı.

'Hiçbir başarı tesadüf değildir'

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren GKV Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen, mezun olan öğrencilerin 62 yıllık köklü bir tarihe sahip GKV ailesinin daima bir parçası kalacağını vurguladı. Konuşmasında büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın yolunun azimle çalışmaktan geçtiğini belirten Dirgen, 'Aydınlık Türkiye'nin geleceği sevgili çocuklarımız, 4 yıl önce başladığınız ilkokul serüveninin en güzel, en gururlu günlerindesiniz. Bugün emeklerinizin, özverilerinizin karşılığını alıyorsunuz. Sizler çağdaş ve mutlu bir dünyanın güvencesisiniz. Aklın ve bilimin ışığında ilerleyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecekte de gelişmiş toplumlar arasında söz sahibi olmasını sağlayacaksınız. Sevgiden, barıştan yana tavır alarak insanlığa umut aşılayacağınıza; gelecekte toplumun her alanına yön verecek liderler olacağınıza inancımız tamdır. Yolunuz açık, bahtınız açık olsun' dedi.

Kurucular rahmet ve minnetle anıldı

Müdür Ali Dirgen, konuşmasında GKV'nin temellerini atan isimleri de unutmayarak, '1963 yılında eğitimde kıvılcımdan meşaleye uzanan bu kutlu süreci başlatan merhum Cemil Alevli'yi, bu sürecin bugünlere gelmesini sağlayan merhume Nüket Ersoy'u ve kıymetli eşi merhum Celal Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum' ifadelerini kullandı.

Dirgen, kurumsal vizyonu kararlılıkla sürdüren Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Esra İbanoğlu'na, yönetim kurulu üyelerine, Genel Müdür Fevzi Gürsel'e, fedakar öğretmenlere ve çocuklarını GKV'ye emanet eden velilere teşekkür ve şükranlarını sundu.

Kepler marşlar eşliğinde havaya uçtu

Mezun öğrenciler adına bir konuşma yapan GKV Özel Okulları 4/D sınıfı öğrencisi Ege Açıkkol da böyle bir kurumdan mezun olmanın gururunu yaşadığını ifade ederek eğitim yaşamı boyunca kendilerine destek olan idareci ve öğretmenlere teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından okulun geleneksel bayrak-flama devir teslim töreni gerçekleştirildi. Mezuniyet heyecanını doyasıya yaşayan GKV Özel İlkokulu öğrencilerinin sergilediği dans gösterileri ise izleyicilerden büyük alkış aldı. Törende, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında dördüncü sınıfları mezun eden sınıf öğretmenlerine, başarılı çalışmalarından ötürü GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel tarafından günün anısına birer çiçek takdim edildi. Gecenin finalinde ise heyecan doruğa ulaştı. Sınıf öğretmenlerinin elinden sembolik diplomalarını alan öğrenciler, coşkulu marşlar eşliğinde keplerini havaya fırlattı. Mezun olmanın haklı gururunu yaşayan minikler, mutluluklarını sarılarak paylaştıkları aileleri ve öğretmenleriyle birlikte unutulmaz bir hatıra fotoğrafı çektirerek ilkokul yıllarına unutulmaz bir nokta koydular.