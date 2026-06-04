Kısa sürede yayılan video, binlerce kullanıcı tarafından izlendi ve paylaşıldı.

Rize'de bir çiftlikte kaydedilen minik bir kuzunun yem yediği anlar sosyal medyada ilgi odağı oldu. Gümüş Toynak ilçesinde bir çiftçi tarafından yetiştirilen kuzunun yeşillikleri iştahla yemesi ve bu sırada çıkardığı sesler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Doğal tavırlarıyla dikkat çeken kuzu, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı.

Paylaşılan görüntülerde kuzunun keyifle yem yediği ve çevresindekilerin ilgisini çektiği görülürken, video kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, kuzunun sevimli görüntülerinin yüzlerini güldürdüğünü belirterek videoya yoğun ilgi gösterdi. Doğallığı ve samimi görüntüleriyle dikkat çeken minik kuzu, kısa sürede sosyal medya platformlarında viral hale geldi.

Kaynak : PERRE