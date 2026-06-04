Serginin açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun gerçekleştirdi.

Adıyaman Park AVM'de Bilgi Anadolu Lisesi öğrenci ve velileri tarafından hazırlanan Geleneksel Baskı Sanatı Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Aile Okulu kapsamında düzenlenen serginin açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun yaptı.

Öğrenci ve velilerin ortak emeğiyle hazırlanan eserlerin yer aldığı sergide, geleneksel baskı sanatının farklı örnekleri ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan sergi, eğitim ile sanatın buluştuğu örnek çalışmalardan biri olarak değerlendirildi.

'Kültürel Mirasın Yaşatılmasına Katkı Sunuyor'

Açılış programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin köklerinden beslenen, değerleriyle yoğrulan ve üretken bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini belirterek, 'Bu tür çalışmalar öğrencilerimizin kültürel mirası tanımasına, sahiplenmesine ve gelecek kuşaklara aktarmasına önemli katkılar sağlıyor' dedi.

Öğrenci ve Velilerin Ortak Emeği Sergilendi

Sergide yer alan eserleri tek tek inceleyen Tosun, öğrenci, veli ve öğretmenlerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tosun, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğrenci, veli ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

'Üretken Nesiller Yetiştirmeyi Sürdüreceğiz'

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda eğitim çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Tosun, 'Köklerine bağlı, milli ve manevi değerleriyle donanmış, üretken nesiller yetiştirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz' diye konuştu.

Öğrenci ve velilerin ortak çalışmalarıyla hazırlanan Geleneksel Baskı Sanatı Sergisi, ziyaretçilerin beğenisine sunulmaya devam ediyor.

Kaynak : PERRE