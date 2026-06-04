Gaziantep Özel Hatem Hastanesi, İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Uzm. Dr. Ali Ekber Türk'ü hekim kadrosuna dahil etti.

1979 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Uzm. Dr. Ali Ekber Türk, 2002 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. İç Hastalıkları uzmanlık eğitimini 2011 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamlayan Dr. Türk, Haziran 2026 itibarıyla mesleki çalışmalarını Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde sürdürmektedir.

Gaziantep'te önemli çalışmalarıyla tanınan Uzm. Dr. Ali Ekber Türk'ün ilgi ve uzmanlık alanları arasında diyabet (şeker hastalığı), hipertansiyon, karaciğer hastalıkları, safra kesesi hastalıkları, endokrinolojik hastalıklar (tiroid, böbreküstü bezi ve hipofiz bezi hastalıkları), metabolik hastalıklar ve obezite (kolesterol ve trigliserid yüksekliği, gut hastalığı ve diğer metabolizma hastalıkları), sindirim sistemi hastalıkları (ülser, gastrit, reflü ve kolitler), böbrek hastalıkları, kansızlık ve diğer kan hastalıklarının tanı ve tedavisi, romatizmal hastalıklar ile aşırı kilo kaybı veya kilo alımına neden olan sağlık sorunlarının değerlendirilmesi yer almakta.

Mesleki düzeyde İngilizce bilen Uzm. Dr. Ali Ekber Türk, ulusal birçok kongre, kurs ve eğitim programına katıldı.