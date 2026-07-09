Türkiye genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgaları Şanlıurfa'da günlük yaşamı zorlaştırırken, yüksek sıcaklıkların insan sağlığı üzerindeki etkilerine karşı uzmanlardan uyarı geldi. Harran Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Uyanıkoğlu, aşırı sıcakların vücutta sıvı kaybına, güneş çarpmasına ve mevcut kronik hastalıkların ağırlaşmasına yol açabileceğini belirtti. Yaşlılar, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların sıcak havalarda daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini ifade eden Uyanıkoğlu, su tüketiminden dışarı çıkılacak saatlere, kıyafet seçiminden gece uykusuna kadar günlük yaşamda uygulanabilecek önlemleri sıraladı. Vatandaşların günün en sıcak saatlerinde güneşten uzak durmasını isteyen Uyanıkoğlu, kapalı araçlarda çocuk, yaşlı veya evcil hayvan bırakılmaması gerektiğini de hatırlattı.

Prof. Dr. Ahmet Uyanıkoğlu, sıcak havalarda vücudun sıvı kaybına karşı günlük en az 1,5-2 litre su tüketilmesini önerdi. Serinlemek amacıyla soğuk duş veya banyo yapılabileceğini belirten Uyanıkoğlu, alkol ve kafeinli içeceklerin sıvı kaybını artırabileceğini söyledi. Çay, kahve ve alkol tüketiminin aşırı sıcak günlerde sınırlandırılması gerektiğini ifade etti.

Yaşlılar, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamasını tavsiye eden Uyanıkoğlu, dışarı çıkılması gereken durumlarda açık renkli ve bol kıyafetlerin tercih edilmesini istedi. Şapka ve güneş gözlüğü kullanımının da güneşin olumsuz etkilerine karşı koruyucu olabileceğini kaydetti.

Ev ortamını serin tutmak için uygulanabilecek yöntemlere de değinen Uyanıkoğlu, vantilatörün önüne buz kabı konulmasının ortam sıcaklığını azaltmaya yardımcı olabileceğini, soğuk su torbalarının da serinlemek amacıyla kullanılabileceğini aktardı.

Sıcak gecelerde uyku düzenine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Uyanıkoğlu, kalın yorganlar yerine pamuklu çarşafların tercih edilmesini önerdi. Uykuya dalmakta zorlananların telefon ve diğer ekranlardan uzaklaşarak kitap okuyabileceğini ifade etti.

Günün en sıcak saatlerinde evlerin serin bölümlerinde vakit geçirilmesini tavsiye eden Uyanıkoğlu, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların yanlarında mutlaka su bulundurmasını istedi.

Kapalı araçlarda sıcaklığın kısa sürede tehlikeli seviyelere ulaşabileceğini hatırlatan Uyanıkoğlu, çocukların, yaşlıların ve evcil hayvanların araç içerisinde kesinlikle yalnız bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Vücut sıcaklığını düşürmeye yardımcı olabilecek yöntemleri de anlatan Prof. Dr. Uyanıkoğlu, ellerin 15 derece sıcaklıktaki suya daldırılmasının kullanılabilecek serinleme yöntemleri arasında bulunduğunu söyledi. Soğutulmuş bezin alın ve nabız noktalarına uygulanmasının da vücudun serinlemesine yardımcı olabileceğini ifade etti.

Kaynak: PERRE