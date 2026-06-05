Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Hârezmî Eğitim Modeli kapsamında Adıyaman'da çalışma yürüten öğretmenlere katılım belgeleri verildi. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törende, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci tarafından gönderilen katılım belgeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından öğretmenlere takdim edildi.

Çok Yönlü Öğrenme Yaklaşımı

Farklı disiplinleri bir araya getirerek öğrencilerin çok yönlü gelişimini hedefleyen Hârezmî Eğitim Modeli kapsamında il genelinde çeşitli çalışmalar yürütüldü. Modelin uygulanmasına katkı sunan öğretmenler, yürüttükleri çalışmalar dolayısıyla katılım belgesi almaya hak kazandı.

İki Okuldan Öğretmenler Belge Aldı

Belge takdim edilen öğretmenler arasında Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesinden Ayşegül Ölmez, Abdulsamet Çelik, Bahri Boybey ve İsmail Arslan ile Öğretmenim İlkokulundan Seylan Kamer, Hülya Kırar, Esra Büyük, Seda Aslancan Gök, Mehmet Tepe, Hüseyin Keklik ve Ayşe Gül Şahin yer aldı.

Törende, Hârezmî Eğitim Modeli'nin sınıf ortamında uygulanmasına katkı sağlayan öğretmenlere teşekkür edilerek başarılarının devamı temennisinde bulunuldu.

Kaynak : PERRE